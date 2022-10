Am Montag ist Hermann Kofler im 90. Lebensjahr verstorben. Er hat in seinem Heimatort Reisach in vielen Bereichen Geschichte geschrieben. 1949 war der Verstorbene Mitbegründer des Musikvereines „Reißkofel“, über Jahrzehnte begeisterter Bassflügelhornist, von 1965 bis 1983 leitete er als Musikobmann die Geschicke des Musikvereines, der ihn zum Ehrenobmann ernannte. Kofler gründete 1956 eine Tischlerei, baute sie kontinuierlich aus und bot über Jahrzehnte zahlreichen Mitarbeitern eine wirtschaftliche Existenz. Er war seiner Zeit voraus, schon sehr früh belieferte er Kunden in und außerhalb von Europa.