Gekonnt wirbelt Resi Steiner den Pizzateig durch die Luft, um ihn perfekt für den Holzofen vorzubereiten und den Gästen mit dem Belag nach Wunsch zu servieren. Seit 1. Oktober haucht Steiner nämlich dem „Fischerhof“ in Stockenboi neues Leben ein.

Das bekannte Gasthaus wurde erst Ende 2021 nach knapp 20 Jahren geschlossen. Als Köchin die gesamte Zeit mit an Bord war die jetzige Chefin, die nach der Schließung auf der Rosstratte am Dobratsch und auf der Fischeralm unweit des Weißensees kochte. Den letzten Stupser für den Schritt in die Selbstständigkeit gab ihr Gatte.

Die "Fischerhof"-Pizza wird im Holzofen gebacken © Jandl

„Das Geschäft ist sehr gut angelaufen“, freut sich die Gastronomin, die tatkräftig von Tochter, Schwiegersohn und Schwiegertochter unterstützt wird. In freundlicher und familiärer Atmosphäre setzt man im neuen „Fischerhof Genuss bei Resi“ mit Pizza, Fleisch- und Fischgerichten kulinarisch zwar weiterhin auf Altbewährtes. Mit schmackhaften kalten Vorspeisen, einem eigenen Burger und Speisen für Veganer werden auch neue Wege beschritten.

„Meine Leidenschaft ist das Kochen und wir bemühen uns. Das Wichtigste ist, unsere Gäste zufriedenzustellen“, sagt die dreifache Mama und siebenfache Oma, die auch noch eine Aushilfe für den "Fischerhof" sucht.