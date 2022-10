Ganze 159 Texte wurden für den diesjährigen Bachmann Junior Preis eingereicht. "Wasser weiß zu reden", lautete die Themenvorgabe aus dem Bachmann-Gedicht "Erklär mir, Liebe". Die 15 Finalistinnen und Finalisten kamen am 15. Oktober nach Hermagor, wo ein voller Stadtsaal auf sie wartete, und lasen aus ihren Beiträgen. Der zum neunten Mal verliehene Preis ging an Silvia Oehler. Die 16-jährige Gymnasiastin vom Grazer Augustinum überzeugte mit ihrer Erzählung über den Bewältigungsprozess eines Kriegstraumas durch Sport die elfköpfige Jury.

Die "Augen des Meeres", geschrieben von Elisa­beth Hauser (16) vom Bundesgymnasium Porcia in Spittal an der Drau, brachten der Drautalerin Platz zwei ein. Dritter wurde Alexander Abt (17) vom Gymnasium Antonianum in Salzkotten. Die Herzen des Publi­kums gewonnen haben sie alle.

Stan­ding Ova­tions

So auch Maximilia Ortner (13) vom Musischen Gymnasium Salzburg in der Nachwuchsgruppe, die mit ihrer Erzählung "Stärke" ebenjene bewies. Platz zwei ging an Violetta Koblinger (13) vom Gymnasium Wals-Siezenheim in Salzburg und Platz drei an den zwölfjährigen Simon Strömpfl (BORG Hermagor) aus Sankt Lorenzen im Gitschtal für seine "Stimme vom Smaragdsee".

Die diesjährigen Preisträger und Finalistinnen und Finalisten beim Bachmann Junior Preis Hermagor 2022 © Stadtgemeinde Hermagor

Preisträgerin aus Villach

Esra Tonleu (16) von der Europaschule Kerpen erlas sich mit ihren "Briefen an einen alten Freund" den Lesepreis 2022. Der Inklusionspreis für das mit Tusche gemalte Buchcover "Die Wassergeschichte" der begleitenden Anthologie ging an Agnes Stracke vom Atelier de La Tour in Treffen bei Villach. Für die Teilnehmer gab es schließlich stehenden Applaus.

Der Bachmann Junior Preis Hermagor unter Obfrau Irmgard Janschitz blickt schon mit Vorfreude der 10. Jubiläumsauflage entgegen. Zeit­gleich jährt sich 2023 auch der 50. Todestag von Inge­borg Bach­mann.