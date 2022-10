"Schneesicherheit und ein hohes Entwicklungspotenzial" attestiert Thomas Seitlinger dem Standort seines jüngsten Investments. Die Tomas-Group des Oberösterreichs mit Wohnsitz in Velden hat zu einem nicht genannten Preis das Hotel Kärntnerhof in Heiligenblut gekauft. Familie Fleißner, die das Viersternehotel in vierter Generation geführt hat, bleibt als Betreiber langfristig an Bord.