Eine Premiere bahnt sich in Spittal an. Dafür helfen der SV Sportastic Spittal und die beiden Damenteams der Carinthians Liwodruck Hornets zusammen. Sie tragen ihre Spitzenspiele am Sonntag, 23. Oktober, gemeinsam aus. Die Aushängeschilder des Oberkärntner Fußballs liefern so ein spannendes Fußball-Triple.

Los geht es mit dem Spiel der Damen in der 2. Bundesliga gegen die Wildcats Krottendorf um 12 Uhr. Um 14.15 Uhr treffen dann die Carinthians Juniors im Derby auf Austria Klagenfurt. Und um 16.30 Uhr kommt es zum Spitzenspiel der Kärntner Liga, wenn der SV Spittal seine Tabellenführung im "Starkstrom-Derby" gegen die Austria Klagenfurt Amateure verteidigen will.

Keine Vereinsgrenzen

"Wir wollen mit diesen drei Spielen am Stück, den Zuschauern einen spannenden Fußballnachmittag bieten und zeigen, dass wir in Spittal über die Vereinsgrenzen hinaus zusammenarbeiten", sagen Martin Bodner von den Carinthian Hornets und SVS-Vorstandsmitglied Manuel Höfer.

Und auch die Neuauflage des anstehenden Leckerbissens steht schon fest: Am 6. November wird es zum nächsten Triple-Spieltag der Damen und Herren der beiden Clubs kommen.