Es sind nicht die typischen Frauentätigkeiten, für die Christina Kapeller aus Lendorf brennt. Umso beachtlicher sind die Leistungen, die die 26-Jährige für ihre Gemeinde verrichtet. Als Bauhof-Mitarbeiterin und Tankwagenfahrerin bei der Freiwilligen Feuerwehr ist sie jeweils die erste Frau in der Gemeinde und eine der wenigen im ganzen Bezirk, die diese Funktionen ausübt. "Wir sind sehr stolz, dass wir so eine engagierte Frau in unseren Reihen haben. Sie ist ein Vorbild und ich hoffe, dass andere junge Frauen durch sie ermutigt werden", freut sich Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger.

Die Abwechslung bei der Arbeit macht es aus

Bereits seit April ist Christina Kapeller bei der Gemeinde Lendorf angestellt und sieht sich selbst als "Mädchen für alles", natürlich im positiven Sinne. So ist sie unter anderem für Mäharbeiten, Reparaturen in den Gemeindegebäuden oder dem Aufstellen der Schneestangen zuständig. "Genau diese Abwechslung und Vielfältigkeit macht diesen Beruf für mich zu etwas Besonderem. Ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben und schätze unser Team sehr", sagt die gelernte Holz- und Sägetechnikerin. Wegen einer schweren Knieverletzung konnte sie ihren vorherigen Job als Seilbahnmaschinistin am Goldeck nicht mehr ausüben. "Um diesen Weg einzuschlagen, sprang ich über meinen eigenen Schatten. Ich finde, das sollten auch andere Frauen machen, die an solchen Jobs interessiert sind - auch wenn noch etwas Unsicherheit herrscht", sagt Kapeller.

"Gemeinsam mit Papa" in der vordersten Reihe

Kommandant Stellvertreter und Vater Mario Kapeller, Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger, Christina Kapeller und Kommandant Michael Mayer im Feuerwehrhaus Lendorf. © Florian Pingist

Ihre Leidenschaft für die Feuerwehr fand die begeisterte Schifahrerin schon im Kindesalter, als sie vor 16 Jahren der Jugendfeuerwehr beitrat. Kürzlich hat sie den C-Schein bestanden und ist damit die erste Lendorferin, die am Steuer des Tankwagens sitzen darf. Damit besetzen Vater (Kommandant-Stellvertreter) und Tochter gemeinsam die vorderste Reihe des Löschwagens. "Man hat am Steuer eine große Verantwortung und großen Respekt vor so einem Fahrzeug. Bei Einsätzen stehe ich dauerhaft unter Adrenalin", sagt Kapeller, die von Kommandant Michael Mayer gelobt wird: "Die meisten Fahrer haben den C-Schein beim Bundesheer gratis nebenbei gemacht. Christina hingegen hat ihn privat gemacht, was sehr bemerkenswert ist." Das unterstreicht Kapellers Einstellung, die sie täglich in ihrer Gemeinde verkörpert.