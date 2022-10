Die Bewohner der kleinen Ortschaft Altersberg oberhalb von Trebesing sind zutiefst erschüttert und unendlich traurig, dass ihr Dorfgemeinschaftsobmann Bernhard Burgstaller bei einem tragischen Alpinunfall ums Leben gekommen ist. Der 43-Jährige war Dienstagmittag mit seinem Bruder in der Reißeckgruppe in den sogenannten "Fleischwänden" auf der Suche nach einem verirrten Schaf. Sie fanden es in einer steilen, schwer zugänglichen Felsrinne. Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände stürzte Bernhard Burgstaller 80 Meter in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.