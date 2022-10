Was passt besser in die Räumlichkeiten des Kleine-Zeitung-Regionalbüros als wunderbare Fotos aus der Region! Das Büro, das sich auf dem Rathausplatz 1 in Spittal befindet, wurde Ende 2019 eröffnet. Um unsere enge Beziehung zu den Bezirken Spittal und Hermagor bildhaft widerzuspiegeln, bitten wir unsere Oberkärntner Leser, Fotos aus der Region zu schicken. Die drei besten Bilder werden vergrößert und im Büro ausgestellt – und somit auch einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Mitmachen ist natürlich für jede Leserin, jeden Leser eine Ehrensache. Aber nicht nur, denn es gibt auch etwas zu gewinnen. Unter allen Einsendungen wird eine Jury die besten Bilder auswählen. Die Fotografen dürfen sich auf schöne Preise freuen (siehe unten). Stellen Sie also Ihre Linse scharf, schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos aus der Region. Alle Bilder werden in einer Online-Fotoserie vorgestellt. Den Sieger schicken wir dann gerne auf Urlaub.