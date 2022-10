Mitte Oktober vor acht Jahren wagte Doris Egarter den Schritt in die Selbstständigkeit: Sie eröffnete in jenem Haus, in dem ehemals ihre Oma ein Lebensmittelgeschäft führte, das "Café Greissler". Schön langsam ist der Betrieb mitten im Ort gewachsen: Zum Café gesellte sich eine Postpartnerschaft mit Bank, ein kleiner Laden für Lebensmittel und Geschenke. "Mein Café ist der kommunikative Mittelpunkt, es gibt für die Flattacher nicht mehr viele Möglichkeiten, wo man sich treffen kann", schildert Egarter. Bei der Auswahl ihrer Produkte und Zutaten für ihre köstlichen Kuchen und Torten achtet sie auf regionale Produzenten. Käse, Wurst, Eier kauft sie bei Lieferanten ihres Vertrauens.

Die selbst kreierte Haustorte von Doris Egarter besteht aus einem Schokoboden, Nougatschicht, Himbeer-Schlag und Topfen © Steiner

Das "Café Greissler" ist für seine Frühstücksspezialitäten landauf, landab bekannt: Weißwurstfrühstück, Frühstücksburger, Zweisamkeit-Frühstück (für zwei Personen), italienisches Frühstück, Milchreis mit Zimt und hausgemachtem Beerenkompott, ein Zwergerl-Frühstück, Waffeln, Pancakes und viele Köstlichkeiten mehr finden sich auf der Speisekarte. Torten können auf Vorbestellung auch im Ganzen geordert werden. Dazu gibt es Tee-Spezialitäten von "Sonnentor" oder Kaffee von "La Mattina", einer kleinen Rösterei in Villach.

Terrasse des "Café Greissler" in Flattach © Steiner

Dieses außergewöhnliche Angebot und der herzliche Umgang der Wirtin mit den Gästen wurde belohnt: Im Rahmen des "Falstaff"-Publikumsvotings wurde das "Café Greissler" 2022 zum beliebtesten Brunch- und Frühstückslokal Kärntens gewählt. Doris Egarter: "Darauf bin ich wirklich stolz. Es ist ein Beweis, dass meine Gäste zufrieden sind."