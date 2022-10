Die Spar-interne Auszeichnung "Goldene Tanne" geht heuer nach Oberkärnten, genauer gesagt an den Weißensee. Der Preis wird einmal im Jahr vom Konzern in jedem Bundesland vergeben. Über den Sieg durfte sich heuer der Spar-Partner Knaller freuen. Marktleiter Benjamin Sommer führt die Auszeichnung auf seine Mitarbeiter zurück: „Es freut mich und mein Team, dass der große Einsatz und das Engagement gesehen und geehrt werden."

Rund die Hälfte aller österreichischen 1443 Spar- und Eurospar-Märkte wird von selbstständigen Kaufleuten geführt, 58 davon in Kärnten. Bewertet wird bei der "Goldenen Tanne" nach kaufmännischen Erfolgsziffern und der Umsetzungsstärke von jährlich wechselnden Schwerpunkten. Dieses Jahr legte die Jury besonderen Wert auf die Brot-, Obst- und Gemüseabteilung sowie die Bedienung in der Feinkostabteilung.

Erster Spar-Standort

Der Markt am Weißensee ist ein Stück Geschichte im Lebensmittelhandel in Kärnten. Gegründet im Jahr 1959 von Alfred Knaller, ehemaliges Mitglied des Bundesrates und ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Weißensee, war er überhaupt der erste Spar Standort und auch das erste Selbstbedienungsgeschäft in Kärnten. Mit einer Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern bietet der Supermarkt heute ein breites Sortiment.