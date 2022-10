Wer den Wintersport liebt, saß in den frühen Morgenstunden des 15. Februar 2022 vor dem Fernsehgerät – und hatte Gänsehaut. Snowboarderin Anna Gasser holte zum zweiten Mal Gold bei den Olympischen Spielen. Ein Olympiasieg ist etwas vom Größten, was eine Sportlerin leisten kann. Anna Gasser hat zweimal das erreicht, wovon viele nur träumen . Dass sie nebenbei noch sympathisch und Vorbild für eine ganze Generation in ist, schraubt ihren Stellenwert in Kärnten in die Höhe. In Millstatt ist man stolz auf die Sportlerin, zurecht.