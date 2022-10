Am Montag wurde der Bericht des Kärntner Landesrechnungshofes (LRH) mit dem schlichten Titel "Stadtgemeinde Spittal an der Drau" öffentlich. Im Fokus: die Haushaltsführung von 2017 bis 2020, welche in die Amtszeit von Ex-Bürgermeister Gerhard Pirih (SPÖ) fällt. In einer Aussendung äußerte sich die SPÖ Spittal nun zum Bericht.