Anfang Oktober fand der Finaltag der Seebodner Open, eines der größten Tennisturniere in Kärnten, statt. Im heurigen Turnier kämpften bei den Erwachsenen 177 Teilnehmer mit 308 Nennungen um die Titel. Der Großteil der Spieler waren Mitglieder des 1. TC Seeboden, ebenso wurden viele Gäste aus der Region Oberkärnten, dem Raum Villach und sogar aus Salzburg begrüßt. Der Finaltag fand nach zweimaliger, wetterbedingter Verschiebung Anfang Oktober statt und bot in acht Finalspiele sehenswertes Tennis.

Das Mixed Allgemeine Klasse Einzel, bei welchem Damen und Herren gemeinsam in einem Bewerb spielen, wurde mit insgesamt 71 Teilnehmern in fünf nach Spielstärke gereihte Gruppen eingeteilt. Die höchst gereihte Gruppe "Finals" entschied Bogdan Christi Vladeanu (TC Seeboden) für sich. Im Bewerb "Grand Slam" siegte Christian Koch souverän gegen Pasqual Eder (beide SG Millstättersee). In den anderen drei Bewerben setzten sich Wolfgang Unterlerchner (SG Millstättersee), Willi Url vom SV Pusarnitz und Vereinsmitglied Philipp Lassacher durch. Zusätzlich fand das Damen-Einzel statt, bei welchem es zum Finale der beiden Landesliga B-Mannschaftskolleginnen Jessica Zraunig und Pia Steiner kam. Die 18-jährige Jessica Zraunig setzte sich durch und darf sich nach 2017 zum zweiten Mal Clubmeisterin des 1. TC Seeboden nennen.

Gruppenfoto © KK/TC Seeboden

Der bei Spielern mit keiner oder wenig Turniererfahrung beliebte „Super-Amateure“-Bewerb konnte mit 27 Teilnehmern einen Höchststand erreichen und wurde von Thomas Pertl gewonnen. Auch bei den Senioren-Bewerben herrschte rege Teilnahme. Neben den Einzel-Bewerben wurden dieses Jahr sechs Doppel-Bewerbe ausgetragen: Im Herren-Doppel siegten die Titelverteidiger Klaus Brandner und Matthias Florian, bei den Damen Karoline Taurer mit Pia Steiner. Die Kinder- und Jugendmeisterschaften gingen bereits eine Woche zuvor über die Bühne.

Alle Ergebnisse, weitere Informationen und weitere Fotos unter:

www.tennisclub-seeboden.com/bewerbe