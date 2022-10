Ein 68-Jähriger fuhr am Montag um 14.30 Uhr mit seinem Mofa auf der Kleblacher Landstraße von Steinfeld kommend in Richtung Greifenburg. Im Ortsgebiet von Radlach, Gemeinde Steinfeld, Bezirk Spittal/Drau, geriet er aus unbekannter Ursache mit dem Vorderreifen im Bereich des Straßenbanketts in die Vertiefung eines Kanaldeckels und verlor danach die Kontrolle über das Fahrzeug. Er stürzte und blieb am Fahrbahnrand mit schweren Kopfverletzungen liegen. Nach Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.