Hotelier Sigi Moerisch lud am Wochenende Freunde aus Politik und Wirtschaft sowie örtliche Vereine und Hausgäste zum traditionellen Moerisch-Kirchtag ein. Es war ein besonderes Ereignis, galt es doch das 150-Jahr-Jubiläum des Betriebes zu feiern. Der Urgroßvater des Touristikers kaufte damals das Mitterdorfer-Gut in Tangern, das den Grundstock des nunmehrigen Herzeigebetriebes am Millstätter See bildet. Als Gratulanten stellten sich drei Landespolitiker ein: Landeshauptmann Peter Kaiser sowie die Landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig überreichten der Familie Moerisch das Landeswappen als Auszeichnung für ihr Engagement und Leistungen für den Tourismus.

Die Wirtschaftskammer war durch Spartenobmann Josef Petritsch und Helmut Hinterleitner vertreten und übergaben eine Ehrenurkunde an den Hotelier. Im Zuge der Feierlichkeiten wurde ein restauriertes Kreuz am Anwesen des Vier-Sterne-S-Betriebes von Bischofsvikar Engelbert Guggenberger und Seniorin Dagmar Wagner-Rauka eingeweiht. Umrahmt wurden die Feierlichkeiten von der Sängerrunde Tangern mit Chorleiter Bernhard Zlanabitnig und der Trachtenkapelle Seeboden unter Gerald Schwager. Der Rotary-Club-Präsident Sepp Ortner verkündetet die Entscheidung des Vorstandes, das Moerisch zukünftig als Klublokal zu nutzen.

Nach der Ehrung für verdienstvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für fünf, zehn, 20 und 24 Jahre Treue zum Betrieb erfolgte der Festbieranstich durch Sigi Moerisch junior und Landeshauptmann Peter Kaiser. Mitgefeiert haben Bürgermeister Thomas Schäfauer mit Gattin Dagmar, Bundesrat Günther Novak, Kärnten-Werbung-Chef Christian Kresse, Hasslacher-Norica-Timber CEO Christoph Kulterer mit Gattin Claudia und Eltern Herbert und Krista Kulterer, Goldeck-Textil-Chef August Mayer mit Gattin Marika, viele Seebodener Gastronomen, Jagdkollegen und die Feuerwehr Tangern.