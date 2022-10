Die "LM Energy" nimmt nach vier Monaten Bauzeit am 24. Oktober die erste Tankstelle in Kärnten in Betrieb. "Den Standort Seeboden haben wir schon länger beobachtet. Jetzt erstrahlt die im Sommer abgerissene Tankstelle in neuem Glanz. Wir wollen auch hier beweisen, dass wir Marktführer im österreichischen Tankstellenmarkt sind“, freut sich Franz Leikermoser, Geschäftsführer der Leikermoser Energiehandel GmbH.