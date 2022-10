Normalerweise sorgt Heino (83) mit seinen Hits "Blau, blau, blau blüht der Enzian" oder "Die schwarze Barbara" für Stimmung. Für seine Kirchen-Tour, die den deutschen Kult-Sänger durch ganz Österreich führt, hat sich Heinz Georg Kramm, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, quasi wieder neu erfunden.

"Die Himmel rühmen - festliche Lieder" lautet sein musikalisches Motto, das ihn am 25. November um 18 Uhr auch in die Millstätter Stiftskirche verschlägt. Für diesen Termin hat er "die schönsten sakralen Lieder ausgesucht und in ein festliches musikalisches Gewand gekleidet", wie es in der Ankündigung heißt.

"Ave Verum Corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart, "Ave Maria" von Franz Schubert, "Die Himmel rühmen" von Ludwig v. Beethoven oder auch "Guten Abend, gut' Nacht" von Johannes Brahms stehen unter anderem auf dem Programm. Einige der klassischen Stücke hat Heino mit neuen Texten versehen. So wird aus einer Tschaikowsky-Melodie das Liebeslied "Mein Lied für dich" oder aus einer Mozart-Komposition wird das Lied "Es ist nie zu spät für ein neues Leben".

Unterstützung holt sich der Sänger, der unter anderem auch schon mit den harten Burschen von Rammstein zusammengearbeitet hat, vom heimischen Schlagerstar Monika Martin und dem deutschen Organisten Franz Lambert.