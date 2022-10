Jener Pensionist, der sich vor einigen Tagen mit brennendem Lampenöl schwerst verletzte, ist am Mittwoch an den Folgen der Verbrennungen gestorben. Das gibt die Polizei in einer Aussendung am Samstag bekannt.

Am vergangenen Sonntag wollte der 85-jährige Mann aus dem Bezirk Hermagor eine Grablampe anzünden, die mit Lampenöl gefüllt war. Dabei verschüttete er jedoch einen Teil des brennenden Öls über seinen Körper. Der Mann versuchte noch, den Brand an seinem Körper in der Dusche zu löschen. Der Bruder der 85-Jährigen alarmierte die Rettungskräfte. Mit schwersten Verbrennungen wurde der Pensionist vom Notarztteam des Rettungshubschraubers RK1 noch ins Klinikum Klagenfurt geflogen.