Vor Kurzem fand die Jahreshauptversammlung des Kiwanisclubs Gmünd auf der Alten Burg statt. Präsident Siegfried Lagger konnte zahlreiche Mitglieder begrüßen und berichtete über die Aktivitäten seiner Amtsperiode. Aufgabe und Ziel des Kiwanisclubs ist es, über diverse Charity-Aktivitäten Einnahmen zu lukrieren, welche in Folge zur Finanzierung unterschiedlicher Hilfs- und Förderungsprojekte für bedürftige Kinder des Lieser- und Maltatales verwendet werden.

Der neu gewählte Präsident Günther Tragatschnig dankte seinem Vorgänger für seine souveräne Amtsführung und seinen unermüdlichen Fleiß bei allen Einsätzen und verlieh seiner Freude darüber Ausdruck, nun für ein Jahr an der Spitze der Gmündner Kiwanis stehen zu dürfen.

Hilfe für in Not geratene Familien

Großen Anklang fand wieder das Benefizkonzert in der Lodron'schen Reitschule, wo begabten Musikschülern der Musikschule Gmünd eine Bühne geboten wird. Der Großteil der Einnahmen wird für die Förderung der besten Musiker der Schule im kommenden Jahr verwendet. Auch das Charity-Golfturnier im Juni am Golfplatz Millstatt war ein Erfolg, eine Unzahl von Sponsoren brachte die Charity-Kasse zum Klingeln. Langjährige Tradition hat auch der sehr professionelle gastronomische Auftritt der Kiwanis im Rahmen des Gmündner Kunsthandwerksmarktes.

Unterstützt wurden diverse Schulprojekte, eine vorweihnachtliche Einkleideaktion für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, das Angebot mobiler Psychotherapie für Jugendliche sowie diverse Hilfsleistungen für in Not geratenen Familien. Darüber hinaus konnten vom Klub Spenden in beträchtlicher Höhe für Ankauf und Transport von Hilfsgütern in die Ukraine lukriert werden.