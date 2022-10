Es war schwere Kost, die sich das Regionalforum Oberkärnten zum Wirtschaftsfrühstück am Weißensee vornahm. Ebenso gewichtig fielen die Vorträge im Naturparkhotel Leonhard aus. Angereist war unter anderen Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer, der danach auch noch Betriebsbesuche im Bezirk Spittal machte. Bestimmendes Thema war zuerst die Kostenexplosion bei Gas, Strom und Kohle. "Wenn wir durch zu hohe Energiepreise nicht mehr konkurrenzfähig produzieren können und die exportorientierten Betriebe verlieren, steuern wir auf den wirtschaftspolitischen Friedhof zu", so Mahrer, der daher den Ausbau von Wasser-, Wind- und Sonnenenergie in allen Regionen fordert.