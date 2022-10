Für die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng geht ein Traum in Erfüllung: An der Seite von Pizzera & Jaus tauscht sie ihr Mikrofon gegen die Polizeiuniform und spielt im neuen Film "Pulled Pork" mit.

Für die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng könnte es aktuell nicht besser laufen. Ihr neues Album "Glück" landete auf Platz 1 der österreichischen Charts, Platz 4 in der Schweiz und Platz 19 in Deutschland. Nun ging ein weiterer Traum in Erfüllung: Die Lesachtalerin ergatterte eine Rolle in dem neuen Kinofilm "Pulled Pork". Unter der Regie von Andreas Schmied tauschte Naschenweng ihr Mikrofon und die pinke Lederhose gegen eine Polizeiuniform ein.

Und sie ist nicht die einzige Starbesetzung: Pizzera & Jaus geben in "Pulled Pork" ebenfalls ihr Leinwand-Debüt. Auch Valerie Huber, die Partnerin von Pizzera, wird in dem Film zu sehen sein. "Valerie spielt eine Polizistin. Ich bin ihre Kollegin", verriet Naschenweng in einem Interview über ihre Rolle, bei der sie Privatdetektiv Flo Kienzl (gespielt von Pizzera) gefährlich nahekommt. "Kämpferische Szenen" soll es aber nicht geben.

Ins Kino kommt der Film 2023. Gedreht wurde in Wien-Semmering.