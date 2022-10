Am vergangenen Wochenende ging das bereits 27. Daiwa Angeln um die Kristall-Renke am Millstätter See zu Ende, welches traditionell vom Seebodner Tourismusverband und dem Fischereiverband organisiert wurde. 14 Tage lang konnte man ein reges Treiben von Fischerbooten beobachten. Ein besonderes Highlight war wie jedes Jahr die Bierfähre, die die Fischer mit Jause und Getränken direkt am See versorgte. Insgesamt nahmen rund 300 Gastfischer aus Österreichs, Deutschland, Slowenien und der Schweiz teil.