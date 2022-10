Im Gitschtal und den Nachbarregionen Gailtal, Weißensee und Drautal gibt es viele Direktvermarkter, die regionale Produkte anbieten. Wer allerdings bisher in den Genuss regionaler Lebensmittel verschiedener Produzenten kommen wollte, musste längere Wege in Kauf nehmen. So kam dem Verein "Holz Ton" rund um Stefanie Rud die Idee, in Weißbriach einen Raum zu adaptieren und darin den Selbstbedienungsladen "Genussecke – Local Food" einzurichten, in dem ausschließlich Lebensmittel von Produzenten aus der Umgebung angeboten werden ­— und zwar rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.