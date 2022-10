Die kth Kärntner Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Spittal ist nun auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt vertreten. Mit September 2022 eröffnete die kth Kärntner Treuhand GmbH ein Büro in Klagenfurt / Rosentalerstraße 116. Damit ist die mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft neben den bisherigen Standorten in Spittal an der Drau und Villach auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt vertreten.