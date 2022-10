Rund 300 Nutztiere wurden heuer schon von Wölfen in Kärnten getötet. Deutlich mehr als im Vorjahr. 2021 zählte man 123 Wolfsrisse. Nun wurden in Kärnten neuerlich "Risikowölfe" zum Abschuss freigegeben. Für die Gemeinden Paternion, Arnoldstein und Stall gibt es die vorübergehende Ausnahme von den Schonvorschriften. In allen drei betroffenen Gebieten gab es zuvor eine erste und eine zweite Vergrämung. Letztgenannte erfolgt mittels Warnschuss durch einen Jagdberechtigten.