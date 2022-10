So einen Trubel haben die Kalbinnen auf der Weide oberhalb des Litzlhofs wohl noch nie erlebt, jedenfalls waren sie laufend interessiert am Geschehen im Hof des Bildungszentrums in Lendorf. 1300 Schülerinnen und Schüler der sieben landwirtschaftlichen Fachschulen Kärntens feierten hier nämlich nach dem ökumenischen Gottesdienst mit Superintendent Manfred Sauer, Bischof Josef Marketz, Dechant Ernst Windbichler, Pfarrer Jakub Radziwonski und Diakon Thomas Fellner ihr Schulstartfest mit kulinarischem Street Market, Wettmelken (nicht am lebenden Objekt), Timbersport-Show und vielen Stationen zum Mitmachen und Ausprobieren.