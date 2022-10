Die weltweite Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" bringt dieses Jahr das 200-millionste Geschenkpäckchen auf den Weg. Gepackt wird der Schuhkarton von einer jungen Frau aus der Ukraine, die einst selbst ein Schuhkartongeschenk erhielt.

Auch im Bezirk Spittal an der Drau kann man demnächst seine Päckchen und die empfohlene Geldspende von jeweils zehn Euro pro beschenktem Kind in der LIFE Church Spittal, in der evangelischen Kirche in Trebesing sowie beim Roten Kreuz in Greifenburg abgeben.

Leni Groß, Pastorin der LIFE Church Spittal und Koordinatorin für die Region Spittal, ist seit nunmehr 3 Jahren dabei: "Ich bin immer wieder begeistert, was die Aktion im Leben von Kindern und ihren Familien bewirken kann. Liebe wird eingepackt und kann das ganze Leben verändern."

Bis zur offiziellen Abgabewoche vom 7. bis 14. November hat jeder Zeit, leere Schuhkartons in tolle Schatzkisten zu verwandeln. Wer keine passenden Kartons zur Hand hat, kann sie gerne bei der Abgabestelle anfordern oder unter jetzt-mitpacken.de welche bestellen. Die Geschenke werden später von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt.

Aus dem deutschsprachigen Raum sind unter anderem auch Transporte in die Nachbarländer der Ukraine geplant, in denen sich viele ukrainische Flüchtlingskinder befinden. "Kinder auf der ganzen Welt müssen heute mehr denn je erfahren, dass Gott das letzte Wort hat, nicht Krieg, Zerstörung, Not und Elend. Gott liebt jedes einzelne Kind", sagt Samaritan’s Purse-Vorstand Sylke Busenbender. "Mit der Aktion kann man Liebe an dunkle und lieblose Orte schicken."