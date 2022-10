"Ob Tischler, Elektriker, Tourismusbetrieb, bis hin zum Landeskrankenhaus – bei der Mitarbeitersuche geht es niemandem gut", schildert Markus Brandstätter. Um dem immer schwierigeren Unterfangen entgegenzutreten, bildete sich zu Jahresanfang die Arbeitsgruppe "Attraktive Region für attraktive Mitarbeiter" (Aram). Brandstätter ist Sprecher des Projekts, für das sieben Organisationen in der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weißensee sowie dem übrigen Gailtal zusammenarbeiten.

Eine groß angelegte Bürgerbefragung soll nun Klarheit darüber geben, welche Hebel jetzt in Bewegung gesetzt werden müssen, um im Tauziehen um die besten Talente künftig bestehen zu können. "Erst wenn wir die Meinungen eingeholt haben, kann es an die Umsetzung gehen", sagt Brandstätter. Deshalb werde der Ist-Stand erhoben.

Mit Vorteilen punkten

Geplant ist eine eigene Mitarbeiter-Card. Deren Vorteile, etwa kostenlose oder ermäßigte Freizeit-, Wellness- und Mobilitätsangebote, soll sich nach den Umfrageergebnissen richten. Beantwortet werden soll auch die Frage, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht. "Im Zuge des Projekts wollen wir eine Marke entwickeln und Betriebe, die die Kriterien erfüllen, mit einem Qualitätssiegel auszeichnen", so der Aram-Sprecher. Mit diesem Konzept wurde vor Kurzem der landesweite Ideen-Wettbewerb zur langfristigen Mitarbeiter-Akquise gewonnen.

Dafür wird es in der Region auch eine Neuauflage vom "Willkommenshandbuch" geben. Für Zuziehende und Einheimische gilt es, die wichtigsten Gemeindeinformationen zu bündeln und Ansprechpartner aufzulisten, um mühsame Wege abzukürzen – ob bei Arzt- oder Wohnungssuche, Kinderbetreuung oder Bildungsangeboten.

Zum Projekt

Mit betrieblichen und überbetrieblichen Maßnahmen, darunter Qualitätscoachings, dem Know-how-Transfer sowie einer Sensibilisierung zum Personal- und Fachkräftemangel, will die Arbeitsgruppe die Unternehmen stärken. Gesetzt wird auch auf branchenabhängige Weiterbildungsmöglichkeiten. "Wir werden nicht alle Probleme lösen können, wollen aber besser sein als andere", sagt Brandstätter.

Mitmachen und gewinnen!

Bürger und Arbeitnehmer, welche bei der anonymen Befragung mitmachen, haben die Chance, verschiedene Preise (Tageskarten für das Nassfeld, einen Urlaub in der Region, eine Palette Pellets und mehr) zu gewinnen. So geht es: Befragungsbogen öffnen (www.survio.com/survey/d/ARAM-Attraktive-Region), durchklicken und am Gewinnspiel teilnehmen.