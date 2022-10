Was schon längere Zeit spürbar war, wurde durch die Coronapandemie beschleunigt. Mitarbeiter vor allem im Dienstleistungs- und Handwerksbereich zu finden, wird immer schwieriger und kostspieliger. Eine groß angelegte Bürgerbefragung in der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee soll Klarheit darüber geben, welche Hebel jetzt in Bewegung gesetzt werden müssen, um im Tauziehen um die besten Talente künftig bestehen zu können. Im Rahmen des Projekts "attraktive Region für attraktive Mitarbeiter:innen", welches vor Kurzem den landesweiten Ideen-Wettbewerb zur langfristigen Mitarbeiter-Akquise gewonnen hat, wird dazu erstmalig der IST-Stand erhoben.

Angesichts des zunehmenden Personal- und Fachkräftemangels, gilt es für regionale Unternehmer sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren, um Mitarbeiter überhaupt noch gewinnen bzw. halten zu können. Zudem hat sich in den letzten Jahren, der Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Es braucht also neue Denkansätze und Lösungen, die betriebliche, regionale und Positionierungsmaßnahmen umfassen. Eine große Herausforderung für Unternehmer, die wohl nur im Zusammenspiel mehrerer Protagonisten zu lösen sein wird.

Zum Projekt

Aus diesem Grund haben sich in der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee gleich 7 Organisationen zusammengetan und das Projekt "attraktive Region für attraktive Mitarbeiter" initiiert. Mit betrieblichen und überbetrieblichen Maßnahmen, darunter Qualitätscoachings, dem Know-how-Transfer sowie einer Sensibilisierung für dieses Thema, wollen sie die Unternehmen im Tauziehen um die besten Fachkräfte stärken. Als sichtbares Zeichen für die Attraktivität der Region und ihrer Arbeitgeber soll es unter anderem Qualitätsstandards & Weiterbildungsmöglichkeiten für die Kompetenz der branchenabhängigen Arbeitgebermarke geben. Auch einer MitarbeiterCARD, die freien bzw. ermäßigten Zutritt zu Freizeitbetrieben, Wellnesseinrichtungen, Mobilitätsangeboten und vielem mehr bietet, soll als Anreiz für künftige sowie bestehende Arbeitnehmer dienen.

Mitmachen und gewinnen!

Bürger-/Arbeitnehmer, welche bei der anonymen Befragung mitmachen, haben die Chance, tolle Preise (z. B. Tageskarten fürs Nassfeld, einen Urlaub in der Region, eine Palette Pellets, uvm.) zu gewinnen. So einfach geht's: Befragungsbogen öffnen (https://www.survio.com/survey/d/ARAM-Attraktive-Region), durchklicken und am Gewinnspiel teilnehmen.