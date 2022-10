Das ist wahrlich großartig, was Sandra Groß vor über drei Jahren begonnen hat: Im Frühjahr 2019 pachtete die Gastronomiefachfrau das Bistro an der Hauptstraße in Döbriach (Radenthein) von Unternehmer Alfred Benigni, der an diesem Standort eine Schlosserei mit Edelstahldesign, eine Autowaschanlage und einen Fahrradverleih betreibt. Ein Name war schnell gefunden: In Anlehnung an den Familiennamen wurde es das "Grossartig". "Mein Mann Daniel war zu dieser Zeit noch Serviceleiter im Lindenhof in Millstatt. Als wir während der Pandemie ein sehr erfolgreiches Abhol- und Lieferservice anboten, fiel die Entscheidung, dass er in den Betrieb einsteigt, recht rasch", erinnert sich Sandra Groß. Seit eineinhalb Jahren vervollständigt Michaela Oberlaßnig, die selbst elf Jahre lang einen Gasthof gepachtet hatte, das erfolgreiche Team.