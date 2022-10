Eine bisher unbekannte Frau stahl am 8. Oktober um 7 Uhr und am 9. Oktober um 11:15 Uhr aus einem Hofladen im Bezirk Spittal/Drau, Lebensmittel sowie Bargeld aus einem dort aufgestellten Sparschwein. Weiters brach die unbekannte Frau zwei Kartonboxen auf, in dem sich ebenfalls Bargeld befand.

Durch den Diebstahl entstand dem Betreiber ein Schaden in geringer Höhe. Eventuelle Zeugen mögen sich bitte auf der Polizeiinspektion Millstatt/See melden (Tel.: 059133 - 2228).