Big Band Klänge für einen guten Zweck

Musikerinnen und Musiker des Gail- und Lesachtales stellen sich in den Dienst der guten Sache. Zugunsten der Aktion "Licht ins Dunkel-Hilfe für das Gegental" findet am 16. Oktober im Rathaussaal in Kötschach ein Benefizkonzert statt.