Kärnten sei für ihn ein schwieriges Land, ließ Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach seiner Wiederwahl wissen – hätte er sich hier doch einer Stichwahl stellen müssen. Dazu beigetragen hat unter anderem das unterdurchschnittliche Bezirksergebnis in Spittal an der Drau mit 41,6 Prozent. Mit 60.368 Wahlberechtigten gab es nur in Klagenfurt-Stadt noch mehr Stimmen zu holen – oder eben liegen zu lassen.