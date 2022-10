Während die Feuerwehrwettkämpfe in Kärnten ausschließlich als Nassbewerbe ausgetragen werden, finden in anderen Bundesländern die bundeseinheitlichen Trockenbewerbe statt. Bei den Bundesbewerben in St. Pölten ist der Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Draßnitzdorf (Gemeinde Dellach/Drau) ein beachtlicher Erfolg gelungen: Unter 347 Mannschaften aus ganz Österreich holte die motivierte Gruppe von Trainer Wolfgang Machne den elften Platz.

Aufgrund der Qualifizierung in den vergangenen Jahren – die Draßnitzdorfer waren nun zum fünften Mal bei Bundesbewerben dabei – war das Team auch beim neuen "Bundes-Fire-Cup" startberechtigt, bei dem nur die vierzig besten antreten durften.

"Allein dass wir hier einen Startplatz erkämpfen konnten, zeigt das hohe Leistungsniveau", freut sich Gemeindefeuerwehrkommandant Thomas Heregger, selbst Teil der Gruppe. Der Lohn für das harte jahrelange Training war dann auch der fünfte Platz unter den Topfeuerwehren aus Österreich. Für die FF Draßnitzdorf ist das "ein wunderbarer Beitrag zum heurigen 110-Jahr-Jubiläum".