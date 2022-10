Das große Finale des Mölltaler Geschichten Festivals 2022 ging am Samstag zum bereits siebenten Mal über die Bühne, diesmal im Kulturhaus Flattach. Das Festival ist ein gemeinsames Projekt des Vereins „ProMÖLLTAL“ mit allen zwölf Mölltaler Gemeinden, welche die Veranstaltungen ausrichten und deren Gemeinde-Mitglieder intensiv am Festival mitarbeiten. In diesem Jahr wurden Kurzgeschichten unter dem Motto „Sieben“ gesucht, 288 Geschichten von Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum wurden eingereicht. Eine Vorauswahl-Jury hatte die Qual der Wahl, 29 Kurzgeschichten auszuwählen, welche dann im Rahmen von vier Lesungen im September der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Gestern stand die Preisverleihung der Mölltaler „SchreibAdern“ und zum zweiten Mal auch des Literaturpreises des Landes Kärnten für Kurzgeschichten im Beisein von Landesrätin Sara Schaar, Flattachs Bürgermeister Kurt Schober und Nationalpark-Direktorin Barbara Pucker auf dem Programm.