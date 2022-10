Elf Ärztesprengel gibt es in Oberkärnten, am vergangenen Wochenende war der hausärztliche Bereitschaftsdienst in sechs davon gar nicht besetzt, in der Stadt Spittal war der Samstag nicht besetzt. Dieses Wochenende sind wieder drei unbesetzt. Diese lückenhafte Versorgung gibt es in Oberkärnten nichts Neues. „Ja, es gibt von den insgesamt 39 Dienstsprengeln in Kärnten fünf Problemsprengel und diese sind fast alle im Bezirk Spittal“, bestätigt Klaus Mitterdorfer, stellvertretender Kammeramtsdirektor der Ärztekammer für Kärnten.