Es gib in Kärnten derzeit nur eine nicht besetzte Planstelle für Allgemeinmediziner und diese ist in Mühldorf. Die Suche nach einer neuen Ärztin beziehungsweise neuem Arzt gestaltet sich schwierig und dauert mittlerweile schon über zwei Jahre. Der Druck auf die Gemeindeverantwortlichen wächst, denn die Frage, wann endlich ein neuer Arzt kommt, wird von Bürgern täglich gestellt. „Wir bauen jetzt selbst eine Praxis und ich bin zuversichtlich, dass sich dann ein Allgemeinmediziner bewerben wird“, sagt Bürgermeister Erwin Angerer (FPÖ). 200.000 Euro ist die Gemeinde bereit, in die Hand zu nehmen, um das Erdgeschoß im Gemeindeamt umzubauen.