Ihre Hochzeit am 24. September war für Julia Astner und Stefan Preimel tatsächlich der schönste Tag ihres Lebens. „Unsere Trauzeugen, Eltern, Omas und Familienmitglieder haben sich so viele liebevolle Überraschungen einfallen lassen“, schwärmt die 31-jährige frisch gebackene Braut. Sie kennt ihren Stefan (36) seit Kindheitstagen. „Unsere Eltern sind gut befreundet, wir sind in den jeweiligen Häusern stets ein- und ausgegangen“, sagt die Mitarbeiterin im Kulturamt der Stadt Spittal. Ineinander verliebt haben sie sich vor zwölf Jahren, als Stefan – inzwischen ist er Entwicklungsingenieur bei Infineon – in Julias Studentenwohnung einen Fernseher angeschlossen hat.