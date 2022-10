Junge Oberkärntner Fußballerinnen und Fußballer haben am Montag, 17. Oktober, die Chance, am Sichtungstraining des Fußball-Nachwuchszentrums Oberkärnten (FNZO) teilzunehmen. Das Sichtungstraining findet im Goldeckstadion Spittal statt und beginnt um 15 Uhr.



"Es sind alle fußballbegeisterten Spieler der Oberkärntner Vereine aus den Jahrgängen 2012 und 2013 herzlich eingeladen", sagt Mario Hofer, sportlicher Leiter des FNZO. Anmeldung ist dafür keine notwendig. "15 Minuten vor Beginn vor Ort zu sein reicht", so Hofer. Der Schwerpunkt des Sichtungstrainings ist ein sportmotorischer Test, welcher von Sportwissenschaftler Richard Sobota durchgeführt wird. Mitzubringen sind eine Trainingsausrüstung und jede Menge Spaß. Bei Fragen können sich interessierte Eltern telefonisch beim sportlichen Leiter Mario Hofer unter der Telefonnummer 0664/6171965 melden.