Es gibt die erste Überraschung im Vorwahlkampf der Kärntner Landtagswahl. Wolfgang Klinar, der abgewählte Bürgermeister von Seeboden, wechselt von der ÖVP zum Team Kärnten. "Mit Wolfgang Klinar wird der erfolgreiche und langjährige ÖVP-Bürgermeister meiner Nachbargemeinde Seeboden am Millstätter See ab sofort das Team Kärnten mit seiner Erfahrung und seinem Wissen unterstützen. Ich freue mich, mit Wolfgang Klinar einen profunden Kenner der Kommunalpolitik in unserer Bewegung zu wissen", so Parteichef Gerhard Köfer.

Klinar war zwölf Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Seeboden. In der Stichwahl im vergangenen Jahr zog er gegen den SPÖ-Kandidaten Thomas Schäfauer den Kürzeren. Bei seiner Abwahl hat er ein Comeback als Bürgermeister nicht ausgeschlossen.