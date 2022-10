Mangelhaft“ sind aus Sicht des Gemeinderates Johannes Tiefenböck (Grüne) die Spittaler Gemeinderatsprotokolle. Aus seiner Sicht erfüllen die Niederschriften ihren Zweck nicht, nämlich die größtmögliche Transparenz. In der Stadtgemeinde ist es üblich, dass nicht jede Wortmeldung wortwörtlich protokolliert wird, wie es etwa im österreichischen Nationalrat üblich ist. Stattdessen fasst es den Sitzungsverlauf zusammen, beinhaltet die prägnantesten Wortmeldungen und natürlich das Abstimmungsverhalten. Eine derartige Vorgehensweise wählen die meisten Gemeinden. Tiefenböck forderte in der vergangenen Sitzung via Antrag allerdings die Erstellung von Wortprotokollen. Die Städte Wolfsberg oder Lienz würden ebenfalls derartige Protokolle erstellen.