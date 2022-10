Sein Ziel war es, das alteingesessene Wirtshaus "Bachlwirt" zu einem kulinarischen Treffpunkt in Oberkärnten zu machen. Dieses Ansinnen ist Michael "Mike" Rauter in nur zwei Jahren und trotz pandemiebedingt schwieriger Zeiten, gelungen. Rauter, seit mehr als 35 Jahren als Hotelier und Wirt selbstständig, hat mit Gattin Silvia 2020 den "Bachlwirt" erworben und seither stetig am Ruf des bodenständigen Wirtshauses gearbeitet. Wesentlichen Anteil am guten Ruf der Küche hat Martin König, Küchenchef der ersten Stunde.