Durchaus erfolgreich verlief die Sommersaison in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, deren Gemeinderat Mittwochabend unter Vorsitz von Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ) tagte. Doch es gibt auch große Sorgen. Denn der Jahresabschluss 2021 für das Hallenbad Aquarena ist alles andere als erfreulich. „Vier Monate pandemiebedingter Stillstand, dazu der Ausfall der italienischen Gäste, die ausgelaufene Covid-Bundesförderung sowie die Kosten der Kurzarbeit für die Dienstnehmer schlagen sich leider negativ in den Zahlen nieder“, berichtete Zoppoth, diesmal in der Funktion des Geschäftsführers dieser über 50 Jahre alten Anlage.