Können Sie sich noch erinnern? Im Juli ist Frieda, eine achtjährige Mischlingshündin, etwa 40 Zentimeter klein, in Teuchl entlaufen. Sie hatte Angst vor einem schweren Gewitter und flüchtete. Die Hündin gehört deutschen Touristen, welche seit dem Sommer viel Kraft und Aufwand investieren, ihren Liebling wiederzufinden. Aufrufe via Flyer und in den sozialen Medien sorgten immer wieder für Sichtungsmeldungen. Allerdings konnte Frieda nie eingefangen werden.

Anfang Oktober wurde ein neuer Flyer veröffentlicht, welcher wieder zu einer Sichtungsmeldung geführt hat. Ob es sich wirklich um Frieda gehandelt hat, ist unklar. Die Besitzer hoffen allerdings weiter: "Hier in Bayern hatten wir einmal einen Hund, der nach über einem Jahr gefangen werden konnte. Dieser war auch sehr ländlich, er hat sich bei den Höfen ernährt und konnte so überleben." Die größte Gefahr für Frieda ist wohl der Verkehr. Wichtig: Sollte Frieda jemand sehen, sollte kein Einfangversuch unternommen werden. Stattdessen soll die Sichtung an folgende Telefonnummer gemeldet werden: 0664 4585505