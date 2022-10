Nach zweijähriger Pause ist es wieder so weit: Das Spittaler Weihnachtsdorf soll vom 24. November bis zum 24. Dezember für besinnliche Stimmung im Stadtpark sorgen und wird wie gewohnt rund um den Brunnen vor dem Schloss Porcia aufgebaut. "Unser Ziel ist es, so viel Weihnachtsstimmung wie möglich zu verbreiten und das Dorf wieder attraktiv zu machen", sagt Vizebürgermeister Willi Koch (Team Kärnten). Deshalb wird es für die Gastronomen auch das Verbot geben, die umstrittene Wüsten-WM in Katar auf Bildschirmen zu übertragen.