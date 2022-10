"Der Ernte danken, den Kirchtag feiern", lautete das Motto in St. Peter ob Radenthein. Die beiden Feste stellen hier schon seit Jahrzehnten eine Einheit dar. Die traditionelle Erntedankmesse am Sonntag, den 2. Oktober, gestaltet von Dechant Krzysztof Jan Miera und Diakon Gerald Wildbahner wurde musikalisch umrahmt vom Männergesangsverein Amlach. Der Zechmeister Thomas Erlacher eröffnete den Jahreskirchtag am Kirchplatz mit einem Tusch für Radentheins Bürgermeister Michael Maier.

Emma und Nico auf ihren Ziehharmonikas stimmten die Besucher mit zünftigen Musikstücken auf die weiteren, ehrenden Tuschrufe des Zechmeisters ein. Für Tanz und Unterhaltung im Stadl sorgten "Die Hikos".

Genussvolle Tradition

Neben dem traditionellen Kirchtagsmenü und Gelber Suppe mit Reindling erwartete die vielen Besucher gegrillte Köstlichkeiten, ein Kuchenbuffet mit Kaffee und ein festlich geschmückter Kulturstadl. Unter die Gäste mischte sich Kulturreferentin Melanie Golob, der ehemalige, langjährige Obmann der Dorfgemeinschaft, Erwin Wilpernig, Feuerwehrkommandant Mario Wilpernig und sein Vorgänger Rudolf Obermann mit seiner Gattin Elisabeth, die über Jahrzehnte den gemischten Chor in St. Peter leitete. Die Obfrau Gudrun Essmann bedankt sich bei allen, die an dem Fest mitwirkten.