Am 15. September wurden am Mölltaler Gletscher die Schneekanonen angeworfen. In der vergangenen Sommersaison gab es zum ersten Mal keinen Skibetrieb. Jetzt auch noch später als sonst in den Winter zu starten, wäre das falsche Signal von Kärntens einzigem Gletscherskigebiet. Zumal in den Wochen, bevor die restlichen Destinationen aufsperren, das Hauptgeschäft gemacht wird.