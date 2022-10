Die Gemeinde Seeboden investiert in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen. Insgesamt werden 200.000 Euro in die Hand genommen, um alle Spielplätze in Seeboden zu erneuern und einen eigenen Calisthenics-Park (Übungen mit dem Eigengewicht) im Klauberpark zu errichten. Ziel soll es sein, den Nachwuchs zu mehr Sport zu animieren. "Der heutige Bewegungsmangel der Kinder ist die gesundheitliche und soziale Belastung der kommenden Generation", sagt Bürgermeister Thomas Schäfauer (SPÖ). Im Vorfeld wurde die Problematik im zuständigen Ausschuss für Sport und Jugend in zwei Sitzungen mit Experten thematisiert und in Folge wurde ein Konzept mit Spielplatzentwicklern erarbeitet. Die Adaptierung der Spielplätze ist bereits im vollen Gange.