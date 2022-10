Die Großglockner Hochalpenstraßen AG (Grohag) und Johannes Hörl werden auch weiterhin gemeinsame Wege gehen. Hörl wurde erstmals im Jahr 2008 zum Vorstand und CEO der Grohag bestellt und wird seine bisherige Tätigkeit für die im Mehrheitseigentum der Republik Österreich stehende Aktiengesellschaft für weitere fünf Jahre fortsetzen. Der Aufsichtsrat entschied sich einstimmig für seine Wiederbestellung.

"Hörl steht für wirtschaftliche Erfolge, Planbarkeit und Sicherheit auch in der Krise, eine innovative Nachhaltigkeitsstrategie und ein wertschätzendes Miteinander. Er wird die in der Gruppe geführten Betriebe in allen Belangen verlässlich und erfolgreich weiterentwickeln", so Roland Wallner, Vorsitzender des Grohag-Betriebsrates.

Positive Entwicklung

Lob gibt es auch von Wilfried Haslauer, Vorsitzende des Aufsichtsrates: "Die äußerst positive Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Betriebe im Verlauf der letzten Jahre führen wir auf die taugliche Nachhaltigkeitsstrategie, die unbestrittene Fachkompetenz und ordentliche Unternehmens- und Mitarbeiterführung sowie die hohe Kommunikationsfähigkeit von Vorstandsdirektor Johannes Hörl, der die Grohag-Gruppe als Generaldirektor führt, zurück." Die Grohag sei auch verlässlicher Arbeit- und Auftraggeber sowie wesentlicher Partner der Wirtschaft in den Regionen der Länder Kärnten, Salzburg und Tirol.