Passend zum Start von "27. DAIWA Angeln um die Kristall-Renke vom Millstätter See" wurden im Klingerpark in Seeboden sieben Tafeln mit Bildern und Infomrationen von ausgewählten heimischen Fischen aufgestellt. Sie wurden von den Österreichischen Bundesforsten (ÖbF)an die Marktgemeinde Seeboden übergeben. Um die Unterwasserwelt auch den Interessenten an Land näherzubringen, gab Roman Plieschnegger von den ÖbF die Erstellung der Tafeln bei einem Berliner Künstler in Auftrag. Hans Behrens malte die Fische aus dem See mit naturgetreuen Mustern von Hand. In Zukunft sollen weitere Fischertafeln in der Marktgemeinde angebracht werden.